Затримано двох миколаївців, які вчиняли хуліганські дії із застосуванням зброї та вибухівки

30 квітня до відділення поліції №1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що по вул. Чкалова пролунав вибух. На місці події співробітники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що місцевий мешканець із ознаками сп’яніння підійшов до чоловіків, які сиділи на лавці біля будинку та кинув в їхню сторону тротилову шашку, що вибухнула.

Місцеві мешканці, на щастя, не постраждали, а 35-річного зловмисника доставили до відділку поліції, де слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України.

1 травня хуліганські дії вчинив ще один миколаївець. Про те, що на вул. Садовій стріляє невідомий у поліцію сповістили перехожі.

На місці події правоохоронці побачили громадянина з автоматом в руках, якого одразу ж затримали, а зброю вилучили. Під час слідчих дій у помешканні зловмисника поліцейські знайшли чотири магазина до автоматичної зброї, понад 140 набоїв та димову шашку.

27-річного чоловіка доставили до відділку поліції, де його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ «Хуліганство із застосуванням зброї», санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За процесуальної підтримки окружної прокуратури м. Миколаєва 35-річному затриманому повідомлено про підозру, а відносно 27-річного чоловіка питання щодо вручення підозри вирішується .

Найближчим часом обом зловмисникам будуть обрані запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області