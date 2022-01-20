На хабарництві за безперешкодний вилов риби викрито співробітника Каховського магістрального каналу

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та затримано службову особу Каховського магістрального каналу за вимагання і одержання від громадянина неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовець щомісячно вимагав та отримував від місцевого мешканця 10 тис грн за нестворення перешкод у вилові риби на території водного басейну каналу.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини неправомірної вигоди – 20 тис грн. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди склала 40 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Херсонській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури