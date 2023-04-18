Прикарпатця судитимуть за вбивство ексчоловіка співмешканки

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 22-річного жителя Коломийщини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2022 року обвинувачений завдав смертельне ножове поранення колишньому чоловіку своєї співмешканки.

Чоловіки домовилися про зустріч, щоб з’ясувати стосунки. Через взаємну неприязність між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений наніс 30-річному потерпілому два удари ножем в грудну клітку та, залишивши його помирати, поїхав додому.

Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

За вказане правопорушення зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура