В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки

Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня 2023 року.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на Єдиний реєстр боржників.

Так, станом на 15 грудня 2023 року в реєстрі нараховувалося 192 150 боржників по аліментах.

За неповних два роки великої війни до Єдиного реєстру боржників додалось близько 11 847 нових боржників.

Пік нових боржників за виплатою аліментів припав на січень 2023 року — тоді до переліку додалося одразу 1 258 боржників за місяць.

Переважна більшість боржників по аліментах — понад 91% — це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 8%.

Загалом, на 192 150 боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень. Це означає, що 6% боржників мають декілька боргів, які накопичилися за різні роки або стосуються різних дітей.