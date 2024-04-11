Депутат підбурював підприємця до надання $450 тис. хабаря посадовцям

НАБУ і САП повідомили депутату однієї з районних рад Одеської області про підозру у підбуренні до підкупу.

За даними слідства, підозрюваний схилив місцевого підприємця до надання 450 тис. доларів США депутатам і голові селищної ради Одеського району, аби отримати землю в оренду з правом приватизації під забудову.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Матеріали кримінального провадження щодо вказаної особи прокурори САП за ініціативи детективів НАБУ витребували у слідчих Національної поліції.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ