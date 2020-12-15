Затримано двох іноземців, які обпоїли та пограбували киянина

Попередньо встановлено – зловмисники запропонували молодику випити алкоголь, в який непомітно підсипали психотропну речовину. Коли потерпілий втратив свідомість, спільники забрали у нього мобільний телефон та гроші. За скоєне правопорушникам загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території обслуговування на зупинці громадського транспорту біля станції метро «Академмістечко» дільничні офіцери поліції помітили двох чоловіків, які нишпорили у кишенях хлопця. Для з’ясування обставин поліцейські зупинили незнайомців.

Правоохоронцям чоловіки повідомили, що нібито побачили, як молодику стало зле, а відтак вирішили йому допомогти. Після надання хлопцю домедичної допомоги дільничні викликали «швидку». Далі поліцейські провели у двох товаришів поверхневу перевірку та виявили блістери з пігулками психотропної дії, а також мобільний телефон, який вони не змогли розблокувати та пояснити його походження. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію та вилучила пігулки для експертизи.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили свідка, який впізнав чоловіків. За словами очевидця, незнайомці розпивали алкоголь з хлопцем, після чого той втратив свідомість. У результаті 21-річного потерпілого з гострим отруєнням психотропною речовиною тяжкого ступеню медики госпіталізували у лікарню.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися громадяни іншої держави, 1988 та 1978 років народження, один із них – неодноразово судимий за крадіжки.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції є підстави вважати, що зловмисники можуть бути причетні ще до двох аналогічних злочинів у столиці. Окрім цього правоохоронці перевіряють їх на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва