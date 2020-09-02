Кіберполіція викрила мережу обміну валют у шахрайстві та незаконних фінансових операціях

На онлайн-ресурсі та у філіях установи надавалися послуги з обміну електронних валют, заборонених в Україні. Крім того, установа привласнювала гроші громадян. За це власнику мережі загрожує до восьми років за ґратами.

Працівники Управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими поліції міста та спецпризначенцями викрили мережу обмінників у незаконних діях з електронними валютами та шахрайському заволодінні грошима громадян.

Кіберполіція встановила, що фінансова компанія пропонувала послуги з обміну заборонених в Україні електронних валют як онлайн, так і у філіалах установи. Також встановлено, що компанія привласнила гроші громадянина, які отримала для проведення обміну.

Власником мережі виявився 35-річний житель столиці. За його місцем проживання, в автомобілі, а також в офісах установи правоохоронці провели обшуки. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи та мільйон гривень готівкою.

Усі речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Після експертних висновків вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри.

Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих від шахрайства осіб. Також встановлюється сума збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує фігуранту, — позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України