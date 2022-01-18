На Черкащині судитимуть агента військової розвідки РФ

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом державної зради на користь держави-агресора (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачений за завданням представника розвідувального органу РФ збирав відомості, що становлять державну таємницю, зокрема інформацію щодо кількості та місця знаходження бойових припасів на території однієї з військових частин Черкаської області. Його було викрито та затримано в момент фотографування таємних документів. З липня 2021 року особа утримується в умовах слідчого ізолятора.

За інформацію, передану спецслужбам держави-агресора, чоловік отримав аванс у розмірі 500 дол США та планував отримати значну грошову винагороду.

Операцію з викриття провели прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками Управління СБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури