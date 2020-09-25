Украинка пыталась без декларирования ввезти в страну 52 199 евро

В пункте пропуска Борисполь у украинки изъято валюты на 1,4 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

“52 199 евро пыталась ввезти в Украину без декларирования наша соотечественница, которая прилетела рейсом из Испании, где постоянно работает”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему “зеленый коридор”, предусматривающий наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей эквивалент в 10 тысяч евро.

На момент прохождения таможенного контроля таможенной декларации пассажирка не предоставила, для получения справочной информации и разъяснения таможенных правил к инспектору таможни не обращалась.

Таможенники поинтересовались о наличии у гражданки наличности, на что женщина ответила, что имеет примерно 50 тысяч евро. При пересчете валюты оказалось, что в женской сумочке авиапасажиркы без признаков сокрытия находилось 52 199 евро.

Таким образом женщина нарушила порядок прохождения таможенного контроля “зеленый коридор”.

“С выявленной суммы, пассажирке было пропущено 9999 евро. По протоколу о нарушении таможенных правил Киевской таможней Гостаможслужбы изъяты до решения суда 42 200 евро”, — добавляется в сообщении.