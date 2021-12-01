Судитимуть тернополянина, який отримав 1100 євро хабаря за вплив на депутатів ТМР у прийнятті рішення по землі

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно жителя м. Тернополя, що отримав 1100 євро неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення депутатами Тернопільської міської ради минулого скликання (ч. 2 ст. 369 — 2 КК України).

За версією слідства, громадянин отримав від зацікавленої особи 1100 євро за вплив на прийняття позитивного рішення депутатами Тернопільської міської ради під час голосування земельних питань на одній з сесій органу місцевого самоврядування.

Йшлося про розгляд питання щодо надання в оренду земельної ділянки площею 0,0469 га для ведення городництва у мікрорайоні Дружба в обласному центрі.

Тернополянин одержав вказані кошти до прийняття депутатами минулого скликання відповідного позитивного рішення по землі.

Розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури