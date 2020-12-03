У Запоріжжі поліція затримала жінку, яка віддала 12-річного сина в «жебраки»

Правоохоронці задокументували факт передачі жінкою свого малолітнього сина за гроші «покупцеві». Хлопчик мав жебракувати, випрошуючи гроші на вулицях міста. Громадянку затримано в порядку статті 208 КПК.

Наприкінці листопада 2020 року Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми спільно з підрозділами ювенальної превенції отримали інформацію щодо жительки Запоріжжя, яка для одержання грошової винагороди має намір передати свого малолітнього сина для заняття жебрацтвом стороннім особам. За ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України було відкрито кримінальне провадження.

Співробітники поліції встановили особу громадянки. Нею виявилась жителька Запоріжжя 1967 року народження. Оперативники також з’ясували, що вона зустрілась з невстановленою особою та повідомила про готовність передати свого 12-річного сина за грошову винагороду в розмірі 600 — 700 гривень на день для зайняття жебрацтвом.

3 грудня 2020 правоохоронці задокументували факт отримання грошей у розмірі 600 гривень за передачу малолітнього хлопця «покупцеві».

Працівники поліції провели обшук за місцем її мешкання фігурантки.

Наразі 53-річна жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Вирішується питання повідомлення їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Триває подальше досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області