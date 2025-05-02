Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці

Злам здійснила група Apt29, яка повʼязана з російською розвідкою.

За кібератакою на Азербайджан у лютому 2025 року стояла Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Apa.

За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

Як зазначив посадовець, хакери проникли в мережі азербайджанських медіасистем заздалегідь. Причиною кібератаки стало рішення влади Азербайджану у лютому закрити «російський дім» у Баку через порушення законодавства, а також можливе закриття азербайджанської філії радіо Sputnik.