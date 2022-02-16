Багатоповерхівка замість тенісних кортів – судитимуть інженера-землевпорядника та держреєстратора в Одесі

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера-землевпорядника та державного кадастрового реєстратора за фактом пособництва у шахрайському придбанні права на землю, фальсифікації документів та несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).

Слідством встановлено, що на земельній ділянці поблизу парку ім. Т.Г. Шевченка в Одесі, суб’єкт господарювання здійснював будівництво комплексу багатоквартирних будинків замість експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів.

Крім того, відповідно до положень Генерального плану м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради, ділянка, на якій проводиться будівництво, розміщена в межах ландшафтно-рекреаційної території, в зоні установ стаціонарної рекреації та знаходиться в межах водоохоронної зони моря і лиманів.

Інженер-землевпорядник, сприяючи забудовнику, вніс до технічної документації із землеустрою недостовірну інформацію щодо цільового призначення землі та обмежень її використання.

Пізніше, державний кадастровий реєстратор, без наявності відповідного рішення міськради, зареєстрував в Державному земельному кадастрі інформацію про земельну ділянку зі зміною її цільового призначення.

Наразі за клопотанням прокурора слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси накладено арешт на недобудови житлового комплексу із забороною проведення будівельних робіт.

Також в окреме кримінальне провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно інших осіб, причетних до вчинення вищезазначеного правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури