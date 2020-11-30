Банковские мошенники вынудили пенсионерку перевести им 1,2 млн.

В МВД России по Омску расследуют случай мошенничества по отношению к местной пенсионерки, которая лишилась более 1,2 млн рублей.

Эти деньги 66-летняя женщина долгие годы откладывала сначала с зарплаты, потом с пенсии на обучение и жилье для внуков.

Пенсионерка рассказала, что получила звонок якобы из банка, в ходе которого ей сообщили об угрозе несанкционированного списания 500 тыс рублей. Затем ее связали со «службой безопасности», которая рекомендовала снять все деньги со счета и положить их через банкомат на резервный счет. А для компенсации неудобств обещали увеличить процентную ставку по кладу.

На самом деле женщине звонили мошенники, а счет, который они ей назвали, принадлежал им. Как только она перевела на этот счет деньги, злоумышленники ими завладели. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // МК