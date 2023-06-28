За розтрату майже мільйона гривень на закупівлі продуктів харчування на Дніпропетровщині судитимуть співробітників центру соціального обслуговування
За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох службових осіб Територіального центру соціального обслуговування.
Їм інкриміновано розтрату майна, вчинену у великому розмірі та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року директор у змові з завідувачем відділення центру, який відповідав за публічні закупівлі, розробили злочинну схему з розтрати бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування малозабезпеченим громадянам міста Новомосковськ.
Порушивши вимоги законодавства, підозрювані забезпечили безперешкодне визначення переможцем закупівлі товариство, яке запропонувало ціни значно вище ринкових.
У подальшому службовці уклали договір на поставку м’ясних консерв за ціною 135 грн за одиницю, в той час як ринкова ціна становила 73 грн.
Внаслідок протиправних дій підозрюваних міському бюджету завдано збитки на суму майже 1 млн гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської облпрокуратури
Tweet