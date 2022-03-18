Батько та син хотіли видати себе за багатодітних татусів, щоб виїхати з України

Спробу незаконного виїзду двох українців призовного віку за кордон виявили сьогодні вночі прикордонники Чопського загону у пункті пропуску «Ужгород».

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо. Захід».

Опівночі на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син. На контроль разом з паспортами обидва надали по три свідоцтва про народження дитини. Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож підприємливі чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.

Під час перевірки документів прикордонний наряд помітив, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Вони були виготовлені на бланках невстановленого взірця і не містили елементів захисту.

Обох чоловіків через кордон не пропустили, їх було повернуто встановленим порядком. // Вартові еспресо