Нардепа Тищенка судитимуть за побиття військового в Дніпрі

У червні група осіб за його вказівкою протиправно позбавила волі потерпілого – учасника бойових дій.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо народного депутата Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

“20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів”, – йдеться в повідомленні.

Депутат підозрюється у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 ККУ).

ДБР не називають прізвища нардепа, але відомо, що це – Микола Тищенко.

Справа Тищенка