Розробника центру російської пропаганди «Таврія» засудили до 5 років ув’язнення

Біляївський райсуд Одеської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про колабораціонізм – інформаційну співпрацю з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 лютого.

За матеріалами справи, наприкінці березня минулого року, мешканець Києва, листуючись у месенджері Тhreema з представником РФ, погодився на розробку плану інформаційної діяльності проти України і на підтримку держави-агресора. Для виконання завдання чоловік залучив раніше знайомого громадянина України, який має досвід у такій діяльності.

Йшлося про створення і поширення в суспільстві проросійської пропаганди і виправдання повномасштабної збройної агресії з боку РФ.

Для цього обвинувачений розробив текстові матеріали на підтримку РФ, її окупаційних адміністрацій, незаконних збройних формуван. Зокрема, вигадав фейкове дослідження «Американської Соціологічної Асоціації», яке нібито прововодилось у квітні 2022-го в онлайн-режимі та на основі повної анонімності.

«Було опрацьовано думки 4500 людей зі всієї України віком 21-55 років, що мають вищу освіту. На думку Асоціації, дослідження виявилося справді цікавим: 76% опитаних українців розуміють причини проведення військової операції Росії в Україні. 64%о засуджують дії української влади, що спричинили початок цієї операції. 73% впевнені, що у загибелі мирного населення винна українська сторона. 36% впевнені, що в Україні потрібні нові вибори всіх рівнів влади. 32% опитаних готові подати свої резюме для працевлаштування у нові «військово-громадянські адміністрації». 62% готові приймати гуманітарну допомогу від російської сторони. Проаналізувавши думки українців, «Американська Соціологічна Асоціація» зробила кілька висновків: 1. Українці, які мають вищу освіту, почали вбачати позитивні зміни у тому, що відбувається в Україні. 2. Понад третина українців вбачають у тому, що відбувається, шанс позбутися чинної влади. 3. Майже третина освічених українців бачить шанс особисто для себе, розраховуючи на здобуття посад у нових українських адміністраціях», — йшлося у вигаданому повідомленні.

Обвинувачений переслав цей матеріал для погодження чоловікові, який його залучив, продублювавши також російською мовою.

Крім того, обвинувачений розробив стратегію, якою передбачалося масове приєднання до українських телеграм-каналів з проукраїнською позицією, створення в соцмережах нових (начебто проукраїнських) облікових записів із подальшим розповсюдженням меседжів про підтримку «нових військово-громадянських адміністрацій» на тимчасово окупованих територіях, вихваляння дій окупаційної адміністрації.

У Фейсбуці передбачався запуск фабрики «милих домогосподарок»: проукраїнськи налаштованих, але з наративами-«перевертнями». Українську владу слід було критикувати, акцентуючи увагу на її слабкості і поширенні корупції в Україні, писати, що СБУ грабує бізнес, тероборона продає гуманітарну допомогу. Мав формуватися позитивий образ Російської Федерації, російської влади і російських військовослужбовців, які, на відміну від українських військових, роздають гуманітарну допомогу та не стріляють у мирне населення. Серед українців планувалося поширення пораженських настроїв, навʼязуючи думку про нездатність української армії перемогти у війні проти Росії.

Обвинувачений розробив детальний план під назвою «Український медіа-центр «Таврія» — створення на півдні України «дружнього» до РФ радіо і телебачення з ефірним покриттям Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим.

Аапаратні та виробничі приміщення повинні були базуватися у тимчасово окупованому Херсоні або в АР Крим. Бюджет, за задумом автора, мав складати 25-30 тисяч доларів США на місяць із розрахунку на 16-18 працівників медіа-центру.

7 квітня 2022 року невстановлений представник РФ погодив проект та повідомив, що наступного дня двоє громадян України, включаючи обвинуваченого, будуть евакуйовані на тимчасово окуповану територію для продовження співпраці. На початку вересня двоє чоловіків були затримані.

У січні 2023 розробник інформаційних стратегій і медіа-центру «Таврія» уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він добровільно дав показання проти інших фігурантів справи і погодився надалі співпрацювати зі слідством, не змінюючи свої свідчення.

Обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.