Батько утік, а сина за колабораціонізм посадили на 10 років

Київський районний суд міста Харкова визнав жителя смт Шевченкове Купʼянського району Михайла Стрижка винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 20 грудня.

Наприкінці червня 2022-го 25-річний хлопець обійняв посаду виконувача обовʼязків начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення в окупаційній адміністрації смт. Шевченкове, яку очолював його батько Андрій Стрижко.

Обвинувачений організував встановлення біл-бордів для проросійської агітації, залучаючи техніку, що перебувала на балансі Шевченківської селищної ради, організовував поїздки службовим автотранспортом для доставки кореспонденції до міста Купʼянська.

Вважається, що Стрижко працював близько 2,5 місяців, до деокупації селища українськими військовими, і отримував 30 тисяч російських рублів зарплати.

У судовому засіданні чоловік визнав вину частково, кажучи, що виконував лише завдання свого батька, який був головою окупаційної адміністрації. Пояснив, що під час окупації був в адміністрації і займався гуманітарною допомогою для пенсіонерів селища. Будь-яких посад в адміністрації він не займав, а їздив у справах батька, який був для нього авторитетом, а також просив хлопців, хто вільний, допомогти повісити біл-борди.

У матеріалах справи була копія наказу в.о. голови окупаційної адміністрації Купʼянського району про призначення обвинуваченого на посаду.

Свідки з числа місцевих жителів підтвердили, що саме цей хлопець як начальник відділу окупаційної адміністрації організовував встановлення біл-бордів з агітацією держави-агресора, а також організовував поїздки з робочими візитами до РФ. Також розповіли, що обвинувачений розвозив місцевим жителям грошову допомогу — по 10 тисяч рублів.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на 10 років обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування та надання публічних послуг.

Матір обвинуваченого Віту Стрижко за колабораціонізм засудили до 9 років увʼязнення. Раніше ця жінка працювала головним спеціалістом інформаційного відділу Шевченківської селищної ради.

Після захоплення села росіянами, наприкінці червня 2022 року, указом керівника окупаційної адміністрації Купʼянського району Віту Стрижко призначили помічником начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації. Її чоловік Андрій Стрижко очолював окупаційну адміністрацію Шевченківського району, а син був в.о. начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення.

Після звільнення села глава сімʼї Андрій Стрижко втік у Росію, а дружину та 25-річного сина арештували і звинуватили в колабораціонізмі.