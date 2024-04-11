БЕБ на Одещині викрило мережу з продажу підробленої техніки та аксесуарів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили двох жителів Миколаєва, які організували продаж підробленої під відомий світовий бренд техніки та аксесуарів. Орієнтовна сума вилученого майна складає майже 26 млн грн.

Встановлено, що фігуранти близько року купували техніку та самостійно доукомплектовували аксесуарами та пакували товар. Продажі здійснювали через соціальні мережі Теlegram, Instagram та у магазині в Одесі.

Для створення рекламного контенту фігуранти облаштували студію, де знімали відео ролики для розміщення в соцмережах.

Працівники БЕБ одночасно провели 8 обшуків, у результаті яких виявлено та вилучено підроблені смартгодинники та ремінці до них, ноутбуки, мобільні телефони, готівку, взуття, навушники та аксесуари до них, зарядні пристрої, картонне пакування, а також комплектуючі та обладнання для упакування товарів, що надавало контрафактним речам вигляд оригінальної продукції.

Наразі досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування) триває.

Встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності та походження товару.

Оперативний супровід здійснюють працівники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки