БЕБ розслідує ухиляння від сплати ₴42 млн. податків підприємством колишнього нардепа

Ймовірно, мова йде про компанію родини Табалових.

Детективи Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи одного із сільськогосподарських підприємств протягом 2021 року документально оформлювали фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн.

“Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують з колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом”, – йдеться у повідомленні.

За наявною у LB.ua інформацією, мова йде про компанію родини Табалових, а саме: Олександра Табалова та його сина Андрія.

Повідомляється, що злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора. // LB.ua