У Києві затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї та наркотиків (фото)

За місцем проживання киянина працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та поліції столиці виявили кілька одиниць вогнепальної зброї, набої та понад кілограм марихуани.

Чоловік незаконного придбав зброю та може зберігати її вдома — таку інформацію отримали оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. За цими матеріалами слідчі Голосіївського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що до викритого факту причетний 50-річний мешканець Оболонського району міста. Чоловік в минулому неодноразово притягувався до відповідальності за зберігання та збут наркотиків.

Працівники поліції провели санкціоновані обшуки у фігуранта. У квартирі виявили схрон, де він зберігав кілька одиниць вогнепальної та холодної зброї, чималу кількість набоїв, а також понад кілограм марихуани.

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зловмисника затримано. Вилучене направлено на експертизу. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва киянину готується оголошення про підозру.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України