В кафе на Львовщине жестоко избили мужчину

Во Львовской области мужчину жестоко избили в кафе из-за конфликта с другим посетителем.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

«24 июля около 18:10 в Червоноградского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу был госпитализирован мужчина с тяжелыми травмами… Как установили правоохранители, потерпевший, 48-летний местный житель, получил телесные повреждения в местном кафе во время конфликта с другим посетителем, который жестоко избил его», — говорится в сообщении.

Указано, что в течение двух часов полицейские установили личность злоумышленника, 36-летнего местного жителя и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Следователи территориального подразделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», — сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.