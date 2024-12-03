СБУ заочно повідомила про підозру рашисту, який готує кримських школярів до війни проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнного злочинця Андрія Попова – 54-річного керівника «товариства сприяння армії авіації та флоту рф» у тимчасово окупованому Криму.

За матеріалами справи, фігурант використовує ворожий осередок для бойової та ідеологічної підготовки місцевих школярів до війни проти України.

У стінах окупаційної установи дітей, переважно 14 років, навчають діям у складі штурмових груп окупантів, а також управляти ударними та розвідувальними дронами країни-агресора.

Також на «курсах» школярі освоюють техніку стрільби із різних видів озброєнь та навчаються долати заміновані ділянки.

Для тренувань російські інструктори використовують полігони та навчальні центри збройних сил рф у районі Сімферополя.

Ще однією складовою навчального процесу є пропагандистська «обробка» школярів у контексті ненависті до Української державності.

Наразі Попов за директивою міністра оборони рф організовує ще одне відділення окупаційної установи на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

Про виконання вказівок москви фігурант регулярно «звітує» в ефірах кремлівських телеканалів «Крим 24» та «Новості Крима і Севастополя».

За даними слідства, фігурант, проживаючи на території українського півострова, ще у 2014 році підтримав агресора, а згодом отримав «посаду» в окупаційній адміністрації рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Попову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Служба безпеки України