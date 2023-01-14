Дві сестри та їх приятель вчинили розбійний напад на помешкання жінки

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури 8 січня 2023 року повідомлено про підозру трьом мешканцям Роменського району, які вчинили розбійний напад на 74-річну бабусю (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, мешканці Роменського району, дві сестри (28 і 14 річна) 7 січня 2023 року погодились з пропозицією свого 29 річного знайомого на вчинення розбійного нападу. Реалізуючи задумане, їх приятель заліз у будинок, розбивши вікно, куди також зайшли і сестри. Поки молодик душив бабусю на дивані і погрожував їй вбивством у випадку опору, сестри обшукали будинок, забрали алкогольні напої, продукти харчування і гроші на загальну суму 5 тис грн.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора організатору нападу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а старша сестра перебуває під домашнім арештом. Наймолодшій учасниці цього цинічного злочину запобіжний захід не обирався.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура