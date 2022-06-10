Житомирянка, яка купувала трактор, стала жертвою шахраїв

До Житомирського райуправління поліції звернулась жителька обласного центру, яка намагалась придбати мінітрактор, а натомість втратила понад 35 тисяч гривень через шахрайські дії незнайомців. Нині триває досудове розслідування. Поліцейські закликають жителів області не сплачувати за покупки наперед та дотримуватися правил безпеки купівлі в Інтернеті.

Як розповіла заявниця, вони з чоловіком вирішили придбати собі техніку для обробки земельної ділянки. Для цього переглянули на сайтах оголошень інформацію та обрали кільки прийнятних пропозицій. Зрештою зателефонували одному з продавців, чия ціна була привабливою.

Чоловік назвався Юрієм та запевнив покупців у наявності необхідної техніки, можливості доставлення її однією з транспортних компаній та допоміг обрати необхідне обладнання. Схема оплати теж була прийнятною: покупці сплачували наперед 4,5 тисячі гривень, щоб підтвердити угоду та компенсувати продавцю витрати на доставку. А остаточний розрахунок вже мав відбутися з його представником на місці, після отримання техніки.

Утім вже скоро Юрій зателефонував та повідомив, що через воєнні дії узгоджена форма розрахунку неможлива, тож необхідно сплатити всю суму. Для підтвердження того, що трактор буде відправлений, він надіслав жінці кілька фото та коротке відео нібито підготовленої для відправки техніки біля відділення транспортної компанії. Тож вона повірила у чесність продавця та переказала затребувану суму. Жінку не зупинила й та обставина, що кошти необхідно було переказати не на банківський рахунок, а на кілька номерів мобільного оператора.

За деякий час вона отримала фото транспортної накладної для отримання замовлення. Утім, розібрати номер не змогла. Повторно надана продавцем квитанція виявилася чужою. Також він пропонував жінці користуватися веб- додатком, який, однак, виявився фейковим. Зрештою продавець перестав виходити на зв’язок, а трактора покупці так і не отримали.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України проводяться заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

За словами дізнавача Житомирського РУ поліції Юлії Заінчковської, з початку року у м. Житомирі було зареєстровано близько півсотні шахрайств. За цей час вдалося встановити 20 причетних до таких кримінальних правопорушень. Водночас поліцейська зазначає, що розслідування таких проваджень потребує значних затрат часу, адже необхідно отримувати доступ до закритих інформаційних баз та відомостей, захищених банківською таємницею.

Відтак поліцейські закликають громадян бути більш розсудливими під час купівель в мережі Інтернет та не сплачувати наперед за вартісні товари. Це дозволить вберегти ваші кошти та позбавить шахраїв заробітку. Зокрема, кіберполіція радить дотримуватися правил безпеки під час онлайн-шопінгу.

Відділ комунікації поліції Житомирської області