БЕБ викрило ухилення від сплати мита на ₴16 млн. при імпорті спецтехніки

Під час митного оформлення техніки підприємець подав недостовірні відомості.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили громадянина України в ухиленні від сплати податків, обов’язкових митних платежів в особливо великих розмірах під час імпорту техніки.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Згідно з повідомленням, під час митного оформлення сільськогосподарських, вантажних та самохідних транспортних засобів, що імпортувалися на територію України та розмитнювалися у зоні діяльності Рівненської митниці, підприємець подав недостовірні відомості.

В поданих до митного органу документах були занижені роки випуску імпортованої техніки та відповідно її вартість. У дійсності техніка виявилась набагато новішою. В результаті таких дій бюджету було завдано збитків в розмірі понад 16 млн гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки провели ряд санкціонованих обшуків офісних приміщень, підрозділів Рівненської митниці та місць проживання фігурантів кримінального провадження. За результатами обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, документи митного оформлення та понад 7 млн гривень готівкою.

Реалізація протиправної схеми була б неможлива без сприяння посадових осіб Рівненської митниці. Наразі здійснюються подальші слідчі дії для встановлення повного кола причетних до злочину осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів), здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України отримало статус компетентного органу по співпраці з Європолом. // LB.ua