Одессит морил голодом несовершеннолетнего сына, «нуждавшегося в духовном лечении»

Мужчина обратился к врачам, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду

В Одессе мужчина морил своего 16-летнего сына голодом. Подростка в тяжелом состоянии с обезвоживанием и дефицитом веса пришлось экстренно госпитализировать в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области во вторник 20 июля.

«По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях. Мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду», – рассказали правоохранители.

Горе-отца задержали. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. // «Сегодня»