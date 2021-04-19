Бердянського прокурора відправили під домашній арешт через підозру в корупції

Печерський суд Києва застосував запобіжний захід до начальника Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 9 квітня.

За версією слідства, у 2019 – на початку 2020 року директор КП «Бердянський центральний ринок» вступив у злочинну змову з начальником відділу місцевої прокуратури. Йшлося про одержання 4 тисяч доларів за пом’якшення одному чоловікові, звинуваченому в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю (ч.2 ст.345 ККУ). Пропонувалося перекваліфікувати дії на статтю 125 ККУ – легкі тілесні ушкодження. Після цього прокурор мав ініціювати в суді закриття справи через закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Директор ринку мав безпосередньо одержати від чоловіка гроші і зберігати в себе до остаточного вирішення питання.

За матеріалами справи, стурбований перенесеннями судових засідань чоловік не захотів одразу передавати всю суму. Прокурор категорично не погоджувався отримати частину і 9 липня 2020 сказав директору ринку припинити будь-яке спілкування з цим чоловіком. Тому до передачі грошей не дійшло.

Лише в квітні 2021-го прокурору і директору ринку повідомили підозри.

Директора ринку помістили під цілодобовий домашній арешт, а прокурора – під нічний домашній арешт.