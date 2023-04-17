Без аукціону віддали землю у столиці під автостоянку – прокуратура через суд скасовує незаконне рішення

Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київради, на підставі якого товариство набуло в оренду земельну ділянку вартістю майже 17 млн гривень без проведення земельних торгів.

Установлено, що Київською міською радою в порушення земельного законодавства, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно поза аукціоном надано в оренду на 15 років земельну ділянку на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста Києва для розміщення автостоянки. При цьому, площа земельної ділянки майже у 229 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна.

Слід зауважити, що надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, до яких, зокрема, відносяться автостоянки, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Крім того, нерухоме майно, яке стало підставою для відведення земельної ділянки, є самочинно збудованим.

Внаслідок допущених порушень бюджет міста Києва недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах.

Зважаючи на грубе порушення законодавства та з метою відновлення порушених прав територіальної громади столиці, прокуратурою заявлено позовну заяву до господарського суду м. Києва.

Київська міська прокуратура