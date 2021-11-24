Бійка на бульварі Перова, що призвела до смертельної ДТП – двох осіб взято під варту

За погодження Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 2 особам у вчиненні хуліганства групою осіб із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, 20.11.2021 близько 23:00 год. підозрювані, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту, у ході раптово виниклого конфлікту нанесли дерев’яним бруском удар в область голови 23-річної дівчини, внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження та втратила свідомість. Продовжуючи свої хуліганські дії, зловмисники напали на її приятеля, який почав тікати від них, перебігаючи дорогу по бульвару Перова у Дніпровському районі м. Києва.

Перестрибуючи огорожу, потерпілий впав на проїзджу частину бульвару Перова, а підозрювані, у свою чергу, продовжили наносити потерпілому удари. Вказану подію помітив водій таксі, який зупинився, щоб припинити протиправні дії. Підозрювані після цього покинули місце події, однак в цей же момент водій іншого автомобіля, оминаючи автомобіль таксі, здійснив наїзд на лежачого на асфальті потерпілого з подальшим перекиданням автомобіля. Потерпілий помер на місці. Ним виявився 25-річний працівник поліції, який перебував поза службою.

Наразі слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваним запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Також, вирішується питання щодо пред’явлення останнім повідомлення про підозру за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Одночасно слідчими СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо наїзду на потерпілого.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура