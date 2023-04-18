У Кривому Розі затримали трьох молодиків, які до смерті побили 44-річного чоловіка

Між потерпілим та нападниками виникла сварка: хлопці завдали чоловіку численні удари, внаслідок яких він помер.

Злочин стався 15 квітня приблизно о 22:00 в одній із квартир на території Покровського району.

Правоохоронці відділення поліції № 3 Криворізького РУП з’ясували обставини злочину та встановили підозрюваних у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень – двох місцевих жителів віком 18 та 19 років та 16-річного хлопця. Нападників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

17 квітня їм повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції