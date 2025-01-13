Більше ₴2 млн. збитків під час реконструкції колектора – повідомлено про підозру ексдиректору департамента Сумської міськради

Слідчі Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюють досудове розслідування відносно колишнього директора одного з Департаментів Сумської міської ради.

За даними слідства, у 2017 році зазначеним Департаментом було оголошено торги на реконструкцію каналізаційного залізобетонного самотічного колектора. При цьому підозрюваний не забезпечив проведення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні та не визначив особу, відповідальну за проведення такого аналізу.

Від так це надало можливість учасникам аукціону внести до пропозицій завищену вартість на труби та в подальшому заволодіти майже 2,2 млн гривень. На даний час йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 367 КК України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області