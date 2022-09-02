Більше 5 мільйонів гривень збитків та понад 50 ошуканих людей по всій Україні

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Національна поліція України припинила діяльність злочинної групи шахраїв.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Заробляли зловмисники на фейкових оголошеннях про продаж авто з-за кордону. Потерпілі надсилали їм передоплати та чекали пригону омріяного автомобіля. Але дарма, бо ні автівки, ні своїх грошей клієнти псевдопродавців так і не побачили.

Серед потерпілих – близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт на фронт.
Поліція Хмельницької області встановила, що злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний хмельниччанин.
За місцями проживання фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів і банківських карток, майже півмільйона гривень готівкою у різній валюті та 5 автомобілів преміум класу.
Троє осіб, серед яких організатор, вже отримали повідомлення про підозру та перебувають під вартою. Всім причетним до шахрайської схеми загрожує до 8 років ув’язнення.
Слідство триває, тож і підозр учасникам злочинної групи, і потерпілих буде більше.
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