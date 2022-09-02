Більше 5 мільйонів гривень збитків та понад 50 ошуканих людей по всій Україні

Серед потерпілих – близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт на фронт.

Поліція Хмельницької області встановила, що злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний хмельниччанин.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів і банківських карток, майже півмільйона гривень готівкою у різній валюті та 5 автомобілів преміум класу.

Троє осіб, серед яких організатор, вже отримали повідомлення про підозру та перебувають під вартою. Всім причетним до шахрайської схеми загрожує до 8 років ув’язнення.