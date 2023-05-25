У розкраданні коштів на ремонті доріг у Білгород-Дністровському районі підозрюють генпідрядника

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору будівельної компанії за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору будівельної компанії за фактом службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства заволодів бюджетними коштами під час капітального ремонту дорожнього покриття в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району.

Він вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, що призвело до безпідставного перерахування на рахунок підприємства понад трьохсот тисяч гривень бюджетних коштів.

Зокрема, будівельні роботи з виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу та улаштування покриттів товщиною 5 сантиметрів із гарячих асфальтобетонних сумішей – завищені, а роботи з улаштування підстильних та вимірюваних шарів основи з піщано-щебеневої суміші – взагалі не виконувались.

Внаслідок таких протиправних дій бюджету Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району завдано шкоди у великих розмірах.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб та відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури