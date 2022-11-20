До 15 років за ґратами на Запоріжжі засуджено бойовика так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури суд визнав учасника так званої «ДНР» винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Прокурори у суді довели, що у лютому 2022 року мешканець Тореза, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР».

Перебуваючи на посадах стрілка та командира різних підрозділів «народної міліції ДНР», він виконував злочинні накази командирів російських військ. Чоловік здійснював оборону визначених бойових позицій, чергував та забезпечував контрольно-пропускні функції на блокпостах. Також засуджений брав безпосередню участь на боці РФ у бойових зіткненнях проти українських захисників на території Пологівського району Запорізької області.

Під час здійснення оборони рубежів з метою утримання тимчасово окупованої території Пологівського району чоловік був взятий у полон підрозділами ЗСУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора