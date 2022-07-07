У Хотині взято під варту чоловіка, причетного до загибелі буковинця

Інцидент стався у місті Хотин Дністровського району. Попередньо, під час сварки місцевий житель побив свого знайомого, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Внаслідок отриманих травм потерпілий згодом помер. Співробітники відділення № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції встановили й затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що ввечері 3 липня 51-річний житель Хотина прийшов у гості до 66-річного знайомого. Під час раптово виниклої сварки гість наніс господарю будинку низку ударів по різних частинах тіла.

Пізніше до потерпілого навідався його товариш і, дізнавшись про інцидент, наполіг на госпіталізації. Однак, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. За висновками лікарів, смерть настала внаслідок травми грудної клітки з множинними переломами ребер, грудини та ушкодженнями легеневої тканини.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовільнив клопотання органів досудового розслідування та взяв порушника під варту без альтернативи внесення застави.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські з’ясовують всі обставини злочину.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дністровська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області