За незаконний продаж гумдопомоги для ЗСУ на ₴1,3 млн. судитимуть двох приватних підприємців
Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців, викритих на організації схеми продажу гуманітарної допомоги та підробленні офіційних документів (ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України).
За даними слідства, засновник товариства у змові з іншим приватним підприємцем звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України з проханням надати їм гарантійний лист. Це потрібно було для ввезення на митну територію України бронепластин, які вони повинні були передати військовій частині.
У подальшому, засновник товариства на основі цього документу виготовив 2 підроблені гарантійні листи, змінивши номенклатуру товару, та ввіз на територію України без сплати митних платежів товари військового спорядження, а саме бронепластини та шоломи.
У подальшому, вказані особи передали військовій частині Національної гвардії України лише частину ввезених бронепластин, а решту товару реалізовували за готівкові кошти.
У межах слідства задокументовано продаж 182 бронепластин, 10 рацій на загальну суму близько 1, 3 млн гривень.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «Д» ДЗНД СБ України.Tweet