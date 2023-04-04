За незаконний продаж гумдопомоги для ЗСУ на ₴1,3 млн. судитимуть двох приватних підприємців

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Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох підприємців, викритих на організації схеми продажу гуманітарної допомоги та підробленні офіційних документів (ч.3 ст.201-2, ч.3 ст.358 КК України).

За даними слідства, засновник товариства у змові з іншим приватним підприємцем звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України з проханням надати їм гарантійний лист. Це потрібно було для ввезення на митну територію України бронепластин, які вони повинні були передати військовій частині.

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У подальшому, засновник товариства на основі цього документу виготовив 2 підроблені гарантійні листи, змінивши номенклатуру товару, та ввіз на територію України без сплати митних платежів товари військового спорядження, а саме бронепластини та шоломи.

У подальшому, вказані особи передали військовій частині Національної гвардії України лише частину ввезених бронепластин, а решту товару реалізовували за готівкові кошти.

У межах слідства задокументовано продаж 182 бронепластин, 10 рацій на загальну суму близько 1, 3 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура

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