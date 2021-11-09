На Донеччині групу осіб викрили у заволодінні соцвиплатами померлих пенсіонерів з тимчасово окупованих територій

Шахрайську схему з «мертвими душами» організував мешканець Костянтинівки. Разом зі своїми спільниками фігурант підробляв документи та отримував кошти з державного бюджету, які належали мешканцям тимчасово окупованої території або померлим. Злочинну діяльність групи викрили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 41-річний мешканець Костянтинівки, діючи у змові з посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення, Фонду соціального страхування та філії одного з банків, незаконно отримував соціальні виплати на осіб з тимчасово окупованих територій без їхнього відома або на померлих громадян.

Інформацію відносно потерпілих, переважно шахтарів, фігурант отримував від своїх спільників на тимчасово окупованій території. У подальшому зловмисник підробляв доручення та інші документи померлих для отримання їхніх пенсій та віддавав їх своїм спільникам в органи соцзахисту.

Правоохоронці встановили, що злочинна схема діяла понад рік. Щомісяця фігуранти привласнювали близько 400 000 гривень.

Загалом в результаті протиправної діяльності зловмисник та його спільники отримали грошові кошти з державного бюджету, оформлені на 53 осіб, які в подальшому розподілили між усіма учасниками схеми.

Наразі встановлюється загальна сума спричинених збитків.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків в установах та за місцем мешкання підозрюваних. Вилучено 7 000 доларів, 350 євро, 24 000 гривень, підроблені документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності, банківські картки, за якими здійснювалися виплати, та записи із «чорною» бухгалтерією.

За фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Донецької області