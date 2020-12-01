Колишньому нацгвардійцю повідомлено про підозру у смертельному травмуванні громадянина

Слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві повідомили про підозру колишньому військовослужбовцю однієї із частин Національної гвардії України, яка дислокується у Сумській області.

Слідством встановлено, що вночі 18 квітня 2020 року у місті Шостка військовослужбовець, під час раптово виниклого конфлікту, смертельно травмував громадянина. 23-річний Нацгвардієць, маючи спеціальні тактичні рукавиці із пластиковими вставками, наніс один удар кулаком в ліву тім’яну ділянку голови 34–річному чоловіку.

У результаті удару потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні. Згодом чоловіка перевели до столичного медзакладу, втім медикам врятувати його життя не вдалося.

Згідно висновків експертизи, смерть настала від черепно-мозкової травми з переломом склепіння та основи черепа, а також крововиливу у тканини головного мозку.

Таким чином, колишній військовослужбовець підозрюється в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Сумського гарнізону Центрального регіону України.

Державне бюро розслідувань