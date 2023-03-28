За розбещення 5-річного хлопчика жителя Дніпропетровщини засуджено до 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Слобожанської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року мешканець Дніпровського району під’їхав до 5-річного хлопчика, який грався біля свого будинку. Під вигаданим приводом пригостити солодощами засуджений відвіз дитину до покинутої будівлі та вчинив розпусні дії.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину не визнав.

Дані про чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури