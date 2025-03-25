Вдалося запобігти стягненню понад ₴670 млн. зі столичного бюджету на користь товариства, пов’язаного з рашистами

За участі прокурорів Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, згідно з яким з Департаменту економіки та інвестицій КМДА на користь приватного товариства було стягнуто понад 670 млн гривень.

Приватне товариство звернулось з позовом до Господарського суду у 2018 році, мотивуючи свої вимоги невиконанням Департаментом КМДА зобов’язань за інвестиційним договором, що передбачав інвестування комплексної реконструкції Харківської площі з будівництвом транспортної розв’язки. У 2019 році позов суд задовольнив частково.

У 2020 році у справу вступила прокуратура. Справа розглядалась судами неодноразово.

Приймаючи рішення, яким товариству відмовлено у стягненні коштів з Департаменту економіки та інвестицій КМДА, апеляційний суд взяв до уваги інформацію, надану зокрема і Київською міською прокуратурою про те, що кінцевий бенефіціарний власник товариства – позивача є громадянином рф.

Зазначимо, що у зв’язку з військовою агресією рф, в Україні діє мораторій на виконання зобов’язань перед кредиторами, пов’язаними з державою-агресором.

Він діятиме до ухвалення Закону України, яким мають врегулювати відносини за участі осіб, пов’язаних з рф.

На підставі наведеного, внаслідок послідовної позиції, у тому числі прокурорів Київської міської прокуратури, на даний час вдалося запобігти стягненню з міського бюджету понад 670 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури