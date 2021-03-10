До 2 років позбавлення волі загрожує чоловікові, який спричинив 4-місячій доньці тяжкі тілесні ушкодження

Сумською місцевою прокуратурою 9 березня 2021 року повідомлено про підозру 30-річному чоловікові, який під час гри спричинив 4-місячній дитині тяжкі тілесні ушкодження.

Трагедія сталась 22 січня 2021 року в м. Суми. Жінка разом зі своєю 4-місячною донькою та батьком дитини в компанії за місцем проживання знайомого розпивала спиртні напої. Коли всі вже були добряче напідпитку, батько дитини почав з нею гратись – підкинув догори, однак не зміг впіймати.

Дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження. У лікарню до неї не приходили ні батько, ні мати. На даний час розпочато процедуру позбавлення жінки прав на дитину. Біологічний батько у свідоцтві про народження не вказаний, відтак юридично відношення до дитини не має.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За скоєне йому загрожує до 2 років позбавлення волі. Досудове слідство проведено Сумським районним управлінням поліції.

Сумська обласна прокуратура