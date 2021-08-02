Біля Чопа водій «під кайфом» пропонував патрульним ₴2 тис. хабаря

Це трапилося вчора, на трасі М-06, поблизу Чопа. Близько 14-ї години інспектори зупинили автомобіль Ford через порушення ПДР водієм.

Перевіряючи документи, поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп‘яніння. Керманич погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.

Дорогою до медичного закладу чоловік почав пропонувати «домовитися». Патрульні неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара. Водій продовжив стояти на своєму і запропонував 2000 гривень.

Охоронці порядку викликали слідчих, адже за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність.

Водій пройшов огляд на стан сп‘яніння у нарколога, висновок лікаря позитивний, інформує патрульна поліція Закарпаття. // Закарпаття онлайн