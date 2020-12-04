Біля кордону з Польщею затримали автомобіль з іранцями

Автомобіль з іноземцями затримали учора надвечір прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.

Під час несення служби прикордонний наряд відділення «Угнів» зупинив на автодорозі «Червоноград – Рава-Руська» автомобіль «Хюндай Соната» української реєстрації.

В автівці водій, громадянин Ірану, перевозив, зі слів, двох своїх співвітчизників. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не мали при собі жодних документів. Згодом з’ясувалося, що вони мали фото своїх паспортів у телефонах. Також було встановлено, що вони прибули легально в Україну більше 10 днів тому.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Дії водія, громадянина Ірану, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України» та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в’їзду-виїзду».

Встановлюються всі обставини правопорушення.

ДПСУ