На Волині судитимуть чотирьох фігурантів справи про незаконні операції з бурштином

Зловмисники до семи років можуть провести за ґратами.

Слідством встановлено, що період з січня по грудень 2021 року волинянин організував і налагодив злочинну діяльність шляхом облаштування приміщення, співвласником якого він є, під цех з переробки бурштину у сировину, з метою подальшого його збуту на території Волинської області та за межі України. Для цього він залучив ще трьох спільників.

Організована злочинна група незаконно роздобувала, переробляла, зберігала, перевозила та збувала бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Під час кількох санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів понад 100 кг бурштину у сировині та декоративних елементах на понад 120 тис. грн.

Усім чотирьом фігурантам, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомлено про підозру у збуті, придбанні, зберіганні, перевезенні та переробці бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами, вчиненими повторно, в складі організованої групи за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 240-1 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Нині слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинській завершили досудове розслідування. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Зловмисникам загрожує, зокрема, до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється працівниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області та співробітниками головного оперативно-розшукового відділу 6-го прикордонного Волинського загону Державної прикордонної служби.

Сектор комунікації поліції Волинської області