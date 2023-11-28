У столиці затримали розповсюджувача психотропів

Правоохоронці викрили порушника під час розкладання закладок із забороненими речовинами. Слідчі розпочали кримінальне провадження. За збут наркотиків фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Під час патрулювання Дарницького району по охороні громадської безпеки та порядку дільничні офіцери районного управління поліції помітили підозрілого чоловіка, який щось ховав біля озера Небреж на вулиці Софії Русової. Поліцейські зупинили незнайомця та у ході поверхневої перевірки виявили в нього наркотичні засоби. Для документування правопорушення та вилучення заборонених речовин правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Працівники поліції вилучили у порушника 15 гіпсових згортків із кристалічною речовиною білого кольору, схожою на психотропний засіб солі Альфа-PVP. Правоохоронці встановили, що до затримання наркодилер на прилеглий території встиг залишити в схованках 5 розфасованих пакунків для замовників. Усі закладки поліцейські вилучили.

Фігуранта, яким виявився 24-річний місцевий житель, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучене направили на проведення хімічної експертизи. Також, у чоловіка вилучили смартфон, який використовувався у злочинної діяльності.

Слідчім відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян. Санкція статті передбачає від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють походження психотропів та перевіряють фігуранта справи на можливу причетність до інших наркозлочинів.

Відділ комунікації поліції Києва