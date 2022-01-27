В Черниговском горсовете проводятся обыски

Государственное бюро расследований сегодня, 27 января, в Черниговском горсовете проводит обыски.

Об этом на сессии городского совета сказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, пишет УНН.

«Сейчас в помещении городского совета проходит обыск ГБР», — сказал он.

По его словам, в мэрии содействуют. По требованию ГБР предоставили уже все нужные документы, добавил мэр. Также он указал, что считает это «политическим давлением».

Обыски на коммунальных предприятиях Чернигова продолжаются с октября 2021 года. Тогда сотрудники СБУ та Нацполиции из Киева провели более 20 обысков в управлении капитального строительства горсовета и ряда фирм-подрядчиков.

По данным следствия, должностные лица управления капитального строительства Черниговского горсовета провели публичные закупки на более 218 млн грн. А победителями в тендере стали «партнерские» коммерсанты.