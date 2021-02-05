Закарпатські поліцейські розшукали грабіжника, який переховувався від слідства

Закарпатські поліцейські отримали орієнтування від колег з волинської області на раніше судимого зловмисника, який в грудні минулого року вчинив грабіж.

Злочин трапився на вокзалі у місті Володимир-Волинський. Там грабіжник вдарив перехожого, забрав у нього телефон та зник з місця злочину. Оперативники встановили особу зловмисника та оскільки останній переховувався від поліції, його оголосили у розшук та розіслали орієнтування по всій Україні.

Нещодавно свалявські оперативники помітили у одному з населених пунктів немісцевого жителя, поведінка якого викликала підозри. Адже з моменту прибуття до області чоловік не виходив з будинку, не заводив нових знайомств та уникав будь-якого спілкування.

З’ясувалося, що він розшукується волинськими правоохоронцями за підозрою у вищезгаданому злочині.

Наразі місцеві поліцейські передали зловмисника колегам з Поліція Волинської області, для того, щоб було проведено об’єктивне і якісне досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області