Біля Львова 35-річний депутат міськради розбив два автомобілі патрульних

Фото поліції

Внаслідок цього четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Як розповіли у поліції, сьогодні, 22 листопада, близько 2.15, по автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівського району помітили автомобіль “Рено Дастер”, водій якого порушив правила дорожнього руху. Як стало відомо “Ділу”, порушником виявився Роман Хомік, депутат Мостиської міськради, перший у списку “Сила і Честь” на виборах. Він також є місцевим фермером.

“Незважаючи на вимоги поліцейських про зупинку, порушник збільшив швидкість і почав утікати, створюючи аварійні ситуації та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У результаті зловмисник пошкодив два службові автомобілі, внаслідок чого четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району. Пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився”, — розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває. // Діло